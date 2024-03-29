Новая схема турецкой дипломатии по Украине - сначала Байден, потом Путин

Эрдоган 9 мая встретится в Вашингтоне с Байденом, дата визита Путина в Турцию еще неизвестна.

В начале мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается с официальным визитом в Соединенные Штаты. У Анкары и Вашингтона накопилось множество вопросов, на решение которых у Джозефа Байдена остается мало времени ввиду приближающихся президентских выборов. Однако одной из наиболее важных проблем остается конфликт на Украине, в решении которого Эрдоган по-прежнему стремится сыграть роль эффективного посредника.

Еще до муниципальных выборов в Турции, на которых партия Эрдогана проиграла, турецкий президент хотел провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Позднее ввиду электоральных процессов в России и в самой Турции было решено отложить визит Путина в Анкару. Как мы помним из более раннего заявления помощника президента России Юрия Ушакова, одной из главных тем переговоров двух лидеров должна была стать Украина.

Но, похоже, сроки визита Путина в Турцию снова сдвигаются, и сначала Эрдоган отправится в Вашингтон. Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что с Байденом Эрдоган планирует обсудить ситуацию вокруг Газы и украинский кризис. Об этом Фидан проинформировал журналистов в Брюсселе, где участвовал в заседании глав МИД стран НАТО.

"Проблема Газы занимает первое место, вопрос Украины также будет в повестке. Эти две войны затрагивают наш регион, они провоцируют глобальные линии разлома и создают другие области риска", - сказал Фидан, добавив: "Наш президент продолжит привлекать внимание к этим проблемам и подчеркивать наше чувствительное отношение к этим вопросам".

Тематика Газы действительно остается одной из наиболее приоритетных для Турции и США. Анкара как один из лидеров исламского мира хочет как можно скорее прекратить кровопролитие и массовую гибель палестинцев. США же опасаются дальнейшего роста антиамериканизма на Ближнем Востоке и ослабления своих связей с арабских миром, да и самой Турцией из-за политики Биньямина Нетаньяху. Кроме того, продолжение войны в Газе грозит расширить конфликт до регионального уровня с привлечением Ирана и его прокси. Недавний обстрел консульства ИРИ в Дамаске израильской авиацией и угрозы Тегерана повысил градус напряженности. Масла в огонь добавит начало операции ЦАХАЛ в последнем оплоте палестинцев и ХАМАС в Рафахе.

В долгосрочной перспективе конфликт на Украине тоже несет в себе высокие риски для двух стран НАТО. Вашингтон не может снабжать и дальше Киев вооружением, а Анкара в тяжелой для себя экономической ситуации становится жертвой третичных санкций США против России. Запад опасается, что ситуация для ВСУ с каждым днем становится все труднее. Ранее в турецком МИД заявляли, что ресурсы для изменения ситуации на фронте исчерпаны, поэтому наступило время для заключения перемирия.

Чтобы решить украинский конфликт, на что претендует Эрдоган, необходимо добиться согласия двух главных действующих игроков - России и США. Москва, судя по заявлениям Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону, к переговорам готова. Поэтому турецкому президенту нужно добиться согласия противоположной стороны. Возможно, отчасти поэтому он сначала и летит в Америку, а уже потом будет говорить с российским президентом.

Что касается двусторонних вопросов, то на повестке остается передача Турции 40 американских истребителей F-16 и модернизация 79 имеющихся. Ради этого Эрдоган пошел на уступку и согласился на членство Швеции в НАТО. Но самолеты американцы, несмотря на добро из Белого дома, еще не передали, так как противодействует этому Конгресс. Фидан настроен оптимистично. Он сказал в Брюсселе, что "вопрос с F-16 решен".

В ходе визита в Вашингтон Эрдоган обсудит с Байденом широкий спектр двусторонних вопросов. "По мнению нашего президента, турецко-американские отношения сосредоточены не только вокруг вопросов безопасности. Они также включают экономику, технологии, торговлю и другие области, что создает более сбалансированные отношения в широком спектре. Наш президент выскажет свои соображения по этому вопросу" - заметил Фидан.

Одной из сложным тем в этой связи остается торговля. США уже ввели санкции против нескольких турецких компаний, которые ведут торговлю с Россией. У турецкого бизнеса есть сложности с оплатой через российские банки. В середине марта газета Hürriyet писала о том, что США и Турция договорились о реализации "схемы соблюдения санкций", согласно которой американцы будут уведомлять Турцию о потенциальных нарушениях ее компаниями антироссийских ограничений. Если это так, то Вашингтон решил сочетать в отношениях с союзником кнут и пряник. Но проблема все равно не решена.

По каким вопросам Эрдогану удастся добиться прогресса на встрече с Байденом, узнаем 9 мая. На этот день и запланирован визит турецкого лидера в США.