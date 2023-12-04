Куда делись иранские деньги: история заморозки 6 миллиардов долларов

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) об урегулировании иранской ядерной проблемы. Сегодня в иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в заключать новое соглашение по ядерной программе не нужно.

Выполнение СВПД снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок. Тогдашний президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В мае 2018 года администрация Трампа в одностороннем порядке вывела США из сделки и ужесточила санкции против Ирана, включая введение ограничений на импорт иранской нефти. Южная Корея – один из крупных покупателей энергоресурсов у Ирана - для исполнения этих санкций заблокировала в своих банках деньги, предназначенные для оплаты одной из партий нефти.

6 или 7 миллиардов?

Правительство президента Эбрахима Раиси неоднократно говорило о семи миллиардах долларов, замороженных в Южной Корее из-за санкций США. Деньги находились в двух коммерческих банках Кореи: Woori Bank и Industrial Bank of Korea.

В январе 2022 года министерство планирования и финансов Южной Кореи сообщило, что из замороженных денег погасило задолженность Ирана по взносам перед ООН в размере 18 млн долларов. Сообщалось, что в феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать миллиард долларов, принадлежащий Тегерану. Однако произошло это или нет, неизвестно. В 2023 году стоимость замороженных денег оценивается в 6 млрд долларов. Разницу ряд экспертов объясняет падением курса воны по отношению к доллару.

Как поссорились Иран и Южная Корея?

Республика Корея и Иран пытались урегулировать спор по поводу замороженных средств, но все двусторонние усилия без согласия США не достигли успеха. Эти трения неоднократно вызывали напряженность в двусторонних отношениях. Так, с января по апрель 2021 года южнокорейский танкер Hankuk Chemi был задержан представителями Корпуса стражей исламской революции. Формальным предлогом стали обвинения в нарушении экологических норм, но в Сеуле уверены, что таким образом Тегеран выражал Южной Корее недовольство нежеланием ее банков, учитывающих позицию правительства, размораживать заблокированные по требованию США иранские активы.

В январе 2023 года президент Кореи Юн Сок Ель допустил спорные публичные высказывания, заявив, что ОАЭ и Республика Корея находятся в принципиально схожей ситуации, так как имеют серьезных прямых врагов – у Эмиратов это Иран, а у Республики Корея – Северная Корея. Эти заявления привели к протестами как в Сеуле, так и в Тегеране. По мнению же независимых экспертов, Юн действительно чрезмерно недипломатично высказался, не учтя сложные отношения между странами на Ближнем и Среднем Востоке.

Споры и конфликты привели к существенному снижению объемов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Южной Кореей и Ираном. Если в 2011 году, согласно данным Корейской ассоциации международной торговли, объем двусторонних торгово-экономических связей превышал 17 млрд долларов, то в 2022 году он не превысил 200 млн долларов. Почти все южнокорейские компании были вынуждены прекратить сотрудничество с Ираном.

Шпионский скандал

В августе 2023 года стало известно, что США и Иран достигли соглашения для обеспечения свободы пяти заключенным американцам в обмен на нескольких заключенных иранцев и разморозку около 6 млрд дол. с доходов от иранской нефти. Отмечалось, что размороженные средства будут использованы на гуманитарные цели.

В качестве первого шага реализации соглашения Тегеран выпустил из тюремного заключения четырех граждан США под домашний арест. Пятый задержанный к тому моменту уже был под домашним арестом. 18 сентября 2023 года пять американцев, освобожденных из-под стражи в Иране, вернулись в США.

По словам представителя администрации США, двое из пяти иранцев отбыли большую часть своего наказания, остальные трое ожидали суда. По словам американских чиновников, те, кто остается в США, не представляют угрозы национальной безопасности.

Роль Катара

В соответствии с соглашением, замороженные деньги были переведены в банк в Катаре, где Тегеран мог получить к ним доступ под строгим контролем Министерства финансов США, чтобы гарантировать, что наличные деньги используются только в гуманитарных целях.

Сделка вызвала критику со стороны Республиканской партии. Критика сделки усилилась после нападения ХАМАС на Израиль.

12 октября 2023 года стало известно, что США и Катар договорились не реагировать на любые запросы Ирана о доступе к средствам, которые были переведены из Южной Кореи в Доху.

Повторная заморозка

30 ноября 2023 года палата представителей США проголосовала за повторную заморозку ранее разблокированных шести миллиардов долларов. Такая мера была одобрена в рамках принятия нового "Закона о запрете финансирования иранского терроризма", в поддержку которой высказались 307 членов палаты (119 проголосовали против).

Согласно документу, закон предполагает введение санкций против любого финансового учреждения, участвующего в транзакциях с банками Катара. Фактически это означает их повторную блокировку.

По мнению большинства членов палаты представителей, которая контролируется Республиканской партией США, эти 6 млрд дол. Тегеран может использовать для оказания поддержки таким движениям как ХАМАС и "Хезболла".