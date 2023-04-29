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В понедельник популярный американский консервативный новостной телеканал Fox News шокировал медиа-сообщество и миллионы любителей ”горячих” политических ток-шоу по всему миру: руководство компании уволило Такера Карлсона после 14 лет работы. Кто такой Такер Карлсон, почему он так популярен и каковы возможные причины его увольнения?

Ведущий программы ”Сегодня вечером с Такером Карлсоном” был снят с должности без предварительного уведомления и объяснения причин.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон - американский журналист и политический обозреватель, придерживающийся консервативных взглядов. В своем шоу он часто критиковал действия Демократической партии США, выражая поддержку республиканцам. По мнению многих экспертов, его популярное шоу на Fox News определило новые параметры политических дебатов, а сам Карлсон заложил основу политической экосистемы республиканцев (до него практически все медийное пространство в США в основном служило интересам демократов). Влияние Карлсона в консервативной среде оказалось настолько велико, что поползли сухи о его президентских амбициях. Заговорили, что он однажды может стать достойным кандидатом в президенты, взяв в свои руки бразды правления популистским движением Трампа MAGA (Make America Great Again - ”Сделаем Америку снова великой”).

Шоу Карлсона

Шоу Такера Карлсона ”Сегодня вечером с Такером Карлсоном” (Tucker Carlson Tonight) было самым рейтинговым среди всех кабельных новостных программ. Каждый выпуск смотрели более 3,5 млн зрителей, а абсолютный рекорд шоу Карлсона - 4,33 млн человек - был установлен во втором квартале 2020 года. Видео из его программы стабильно набирали миллионы просмотров на YouTube, на него ссылались и цитировали многие международные СМИ, в том числе и российские. На протяжении многих лет в своем шоу Карлсон продвигал теорию ”Великого замещения”, которая подразумевает, что белое население замещается иммигрантами, которые, в свою очередь, предпочитают голосовать за демократов.

Демократическая партия пытается заместить нынешний электорат, избирателей, которые отдают свои голоса, новыми людьми, более послушными выходцами из стран третьего мира

- заявил Карлсон в 2021 году.

Последний год Карлсон регулярно анализировал события, происходящие на Украине, подчеркивая, что США не стоит вмешиваться.

Почему Карлсона уволили

Увольнение Такера Карлсона шокировало, прежде всего, республиканский лагерь, который во многом обязан своей популярностью теперь уже бывшему ведущему телеканала Fox News. Консервативные американские СМИ признают, что никто лучше Карлсона не сможет осветить предстоящую предвыборную гонку накануне президентских выборов в США в 2024 году. В частности, бывший старший советник Дональда Трампа, Стив Бэннон, считает, что с уходом Карлсона людям нечего смотреть на телеканале, а Дональд Трамп-младший в интервью консервативному активисту Чарли Кирку заявил, что ”все теперь будет по-другому”. Почему именно Карлсона уволили с Fox News до сих пор доподлинно неизвестно. Сам журналист в среду опубликовал двухминутное видео в одной из соцсетей, впервые появившись на публике после решения Fox. По его словам, его увольнение и закрытие программы - ”результат подавления правдивой дискуссии”.

Business Insider предлагает несколько теорий, почему Такера Карлсона уволили с Fox News.

1. Судебное разбирательство

Судебный иск Dominion Voting Systems (занимается разработкой программного обеспечения и аппаратов для подсчета голосов) против Fox News за клевету в отношении их аппаратов для подсчета голосов в ходе президентских выборов в 2020 году. Fox уладила конфликт на прошлой неделе, выплатив компании $785,5 млн. В иске Fox обвинялся в том, что в эфире программ телеканала, в том числе и в шоу Карлсона, неоднократно звучали заявления о том, что аппараты Dominion подсчитали голоса в пользу Байдена.

2. Мизогиния

Во время судебного разбирательства стало известно, что Карлсон использовал ненормативную лексику, в частности в отношении Сидни Пауэлл, юриста-консерватора и автора множества теорий заговора в отношении выборов 2020 года. The Dealy Beast, ссылаясь на свои источники, утверждает, что использование Карлсоном ненормативной мизогонистической (женоненавистнической) лексики сведет на нет прогресс, достигнутый после аналогичных проблем с другим ведущим, Биллом О’Райли и бывшим генеральным директором Роджером Айлзом.

3. Позиция по украинскому кризису и поддержка России

Еще одной проблемой для Fox могла стать позиция Карлсона по поводу конфликта на Украине. Карлсон активно поддерживал идею ее капитуляции и переговоров.

4. Нарушение субординации

По словам источников, близких к Fox, Карлсон все чаще проявлял независимость и даже верил в то, что он больше, чем компания. Такое поведение со стороны ведущих неприемлемо для Fox, даже если их программы самые рейтинговые в вещательной сетке.

Чем Карлсон будет заниматься ?

Сразу же после увольнения, консервативные СМИ начали предлагать Карлсону сотрудничество. В частности телеканалы One America News Network и Blaze TV выразили надежду на то, что Карлсон к ним присоединится. Сам он не сообщает, чем будет заниматься дальше, но в своем двухминутном видео заявил, что ”для американцев остались, хоть и немного, места, где можно говорить правду”.