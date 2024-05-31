Какова польза вступления Турции в БРИКС?

МИД Турции объявил о желании Анкары вступить в БРИКС. Чем руководствуются турецкие власти?

За последний год Анкара предприняла ряд шагов по восстановлению своих связей с ЕС и США. Отчасти это удалось сделать, и в обмен на согласие открыть дорогу вступлению Швеции в НАТО Белый дом дал добро на поставку истребителей F-16, а ЕС объявил о перезапуске отношений. Тем не менее, добиться полноценного прогресса пока не удается. Конгресс все еще блокирует решение по самолетам, а начало обострения в секторе Газа и неспособность Запада остановить массовую гибель палестинцев углубляет противоречия. Недавно у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменился долгожданный и первый с избрания Джо Байдена официальный визит в США.

В то время как нормализация с Западом наталкивается на все новые проблемы, Турция активно обозначает евразийский вектор своего развития. Накануне МИД Турции озвучил твердое намерение республики вступить в БРИКС. "Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как все пойдет в этом году", — заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан во время визита в Пекин.

Фидан добавил, что БРИКС является "хорошей альтернативой" Европейскому союзу, куда Турцию не пропускают как минимум с 1999 года - года, когда она стала кандидатом в члены ЕС. В феврале министр уже отмечал, что Турция не будет ждать, пока ее возьмут в Евросоюз, а станет искать другие "исторические пути".

Анкара в ближайшие время готова сделать еще один шаг навстречу БРИКС. Фидан заявил, что с нетерпением ждет саммита организации на следующей неделе в Нижнем Новгороде. На встрече на уровне шерп и глав МИД в формате БРИКС+ будет принимать участие и турецкая делегация. Хакан Фидан дал понять, что Анкара, состоящая в Таможенном союзе с ЕС, все еще ищет новые возможности для кооперации с иными партнерами на других площадках, включая и БРИКС.

Идея вступления Турции в БРИКС, на самом деле, не нова. Об этом еще в 2018 году говорил лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ", — говорил тогда он. Эрдоган отмечал, что активным лоббистом расширения группы являлся именно Китай.

Членство в БРИКС выгодно как самой Турции, так и действующим его членам. Напомним, БРИКС создана в 2006 году в составе Бразилии, России, Индии и Китая. Через четыре года к ней присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года клуб расширился еще на пять стран - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В числе новых членов должна была оказаться и Аргентина, но из-за прихода к власти ориентированного на США популиста Хавьера Милея она в итоге отказалась от интеграции.

Для Турции вступление в БРИКС позволит усилить свои позиции на мировой арене и разбавить тесные связи с НАТО и странами ЕС, что соответствует концепции многовекторной и многополярной политики, принятой турецким правительством. Кроме политических бонусов членство в БРИКС может принести и финансово-экономические выгоды, что крайне важно с учетом кризиса турецкой лиры.

В рамках организации функционирует пул валютных резервов и Новый банк развития БРИКС, каждый с капиталом по $100 млрд. Первый является альтернативой МВФ, второй - Всемирного банка. Страны-члены могут занимать средства у пула для решения своих финансовых проблем, таких как дефицит бюджета, а банк БРИКС рассчитан на финансирование инфраструктурных и иных проектов. БРИКС поощряет торговлю в национальных валютах, что тоже в интересах Турции, которая в торговле с Китаем и Россией все больше ориентируется на рубли, юани и лиры.

Для самой БРИКС расширение на еще одну страну - демонстрация востребованности и жизнеспособности. Хотя БРИКС - не военно-политический блок, но членство лидера Ближнего Востока и страны со второй армией НАТО повышает ее значимость. В экономическом плане, несмотря на кризис, Турция является одним из ведущих государств - 12 место по уровню ВВП по ППС.

Для России с учетом обрыва связей с Западом значимость незападных форматов нарастает. Поддерживая включение все новых стран в ШОС и БРИКС, Россия добивается дедолларизации мировой экономики, укрепляет как многополярную архитектуру мира, так и свои позиции в странах "мирового большинства".

Комментируя желание Турции стать частью БРИКС, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует "повышенный интерес к БРИКС" со стороны Анкары и других партнеров. Тема возможного вступления Турции в организацию будет на повестке дня саммита БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. Кроме Турции о своем намерении стать частью БРИКС заявляли лидеры Беларуси, Венесуэлы, Таиланда, Алжира и ряда других стран.

Расширение БРИКС на Турцию, вероятно, займет определенное время. Пример Саудовской Аравии, чей статус до конца еще не определен, и Аргентины, которая сама отказалась от членства, доказывает сложность процесса. Но если в конце концов Эрдоган примет окончательное решение, а БРИКС включит Турцию в свои ряды, для Анкары и действующих членов БРИКС событие станет дипломатической и геополитической победой, а для Запада - еще одним событием, доказывающим конец западоцентричного мирового порядка.