Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вошел в число иностранных лидеров, поздравивших Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах.

"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России", - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Пользуясь случаем, Эрдоган поздравил российских мусульман с началом месяца Рамадан, а также затронул важные двусторонние и многосторонние вопросы. Одна из таких - экономика. Президенты выразили настрой на дальнейшее развитие отношений. Другая актуальная тематика - международная стабильность и безопасность, в частности, в Черноморском регионе. Эрдоган хочет реанимировать зерновую сделку.

В последние недели Эрдоган все чаще напоминает о готовности Турции сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он говорил украинскому президенту Владимиру Зеленскому на их последней встрече. О посредничестве он напомнил и лидеру России.

"Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться. И выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине", - сказано в пресс-релизе.

Накануне МИД Турции решил уточнить подходы Анкары к решению украинского кризиса. Там дали понять, что урегулирование конфликта нужно разделить на две темы - суверенитет и прекращение огня. Такое предложение весьма трезвое по сравнению с тем, что пытаются навязать США и европейские страны НАТО.

Вашингтон и Брюссель требуют сначала отвода всех российских войск на позиции до февраля 2022 года, а в перспективе сдачу Донбасса и Крыма. Вдобавок к этому они поддерживают требования Киева о выплате контрибуций. Турция понимает, что подобное пакетное решение невозможно и лишь затягивает подписание мирного соглашения.

Турция в марте 2022 года уже предприняла попытку решения кризиса. Тогда в Стамбуле собрались российские и украинские делегаты. Как говорил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, почти все детали были согласованы. По условиям сделки, Украина становилась нейтральной страной, иностранные войска не имели права дислоцироваться на ее территории, а вопрос статуса территорий отодвигался на будущее.

Кремль согласен на переговоры. Об этом говорил и Путин, и министерство иностранных дел РФ. Но Москва готова обсуждать только прекращение огня, а не статус территорий. В ситуации, когда бои продолжаются и конца им не видно, предложение Эрдогана выглядит гуманным и объективным. Ранее в МИД Турции заявляли, что стороны конфликта исчерпали возможности для продвижения фронта в ту или иную сторону.

Необходимость остановки боев обозначили и другие лидеры, в частности, руководители Венгрии, Словакии, Китая, Бразилии и стран Персидского залива, а также Папа Римский. Однако пока Запад не готов к закреплению статус-кво и обсуждает поставку новых систем вооружений Украине. Поэтому посредничество Турции все еще не достигает своей цели.

В любом случае, независимо от текущих результатов посредничества, Эрдоган продолжит прилагать усилия в этом направлении и сохранит с Россией партнерские отношения, поскольку они - залог не только успешного экономического развития двух стран, но и их суверенитета в многополярном мире.