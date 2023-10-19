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На прошлой неделе в Израиле начало работать чрезвычайное правительство, членами которого стали представители израильской политической оппозиции. Расскажем, что такое чрезвычайное правительство, кто в него вошел, а кто нет, и что ожидает нынешнюю израильскую власть.

Что такое чрезвычайное правительство?

Чрезвычайное правительство Израиля - это Кабмин, представленный более широкой коалицией, членами которой могут быть конкурирующие парламентские группы. Обычно такое правительство создается в условиях войны, природной катастрофы или экономического кризиса.

Что делает чрезвычайное правительство?

В заявлении, опубликованном израильским чрезвычайным правительством, говорится, что единственная задача нового кабинета - борьба с ХАМАС в Секторе Газа. Все остальные политические инициативы, кроме важнейших экономических мер, не будут одобряться без решения Нетаньяху и Ганца, в том числе и противоречивая судебная реформа Нетаньяху. Стороны договорились распустить чрезвычайное правительство после того, как завершится война с ХАМАС.

Зачем нужно чрезвычайное правительство?

После того как ХАМАС напал на Израиль, Биньямина Нетаньяху критиковали и за его ответ на действия группировки и за отсутствие военного опыта его кабинета министров. Чтобы положить конец политическим разногласиям на фоне конфликта и было принято решение вместе с израильской оппозицией, представленной в Кнессете, создать чрезвычайное правительство.

Еще 7 октября Яир Лапид (центристская партия ”Еш Атид”), Бени Ганц, председатель политического альянса центристского толка, Авигдор Либерман, лидер правой партии ”Наш дом Израиль”, и Мейрав Михаэли (Партия Труда) поддержали Армию Израиля и заявили, что ”в такое время в Израиле не может быть ни оппозиции, ни коалиции”.

Кто вошел и не вошел в чрезвычайное правительство?

В рамках более широкого нового правительства, куда вошли оппозиционные члены Кнессета, был сформирован военный кабинет с участием Беньямина Нетаньяху, лидера политического альянса ”Синий-белый” и бывшего министра обороны Бени Ганца и нынешнего министра обороны Моава Галанта. Гади Айзенкот, бывший начальник Генштаба израильской армии и член альянса Ганца, и Рон Дермер, министр стратегического планирования и бывший посол в США - наблюдатели.

Яир Лапид, бывший премьер-министр и председатель оппозиционной партии ”Еш-Атид”, по сообщениям, был приглашен в чрезвычайное правительство, однако в него он не вошел. Последние несколько месяцев он отказывается от идеи сотрудничества с Беньямином Нетаньяху, поскольку в его кабинете двое националистов: Бецалель Смотрич в должности министра финансов и Итамар Бен-Гвир - министр нацбезопасности.

Кто такой Бени Ганц?

Бени Ганц, представляющий оппозицию в новом правительстве, бывший армейский генерал с 38-летним стажем. В 1989 году он руководил операцией по репатриации эфиопских евреев в Израиль, участвовал во множестве конфликтов, в том числе в Июльской войне 2006 года, а также в спецоперациях в Секторе Газа, раскритикованных международным сообществом. В ходе политической карьеры Ганцу удалось объединить оппозицию и стать достаточно сильным лидером для того, чтобы обеспечить альтернативу Нетаньяху. В свою очередь нынешний премьер-министр называет Ганца ”первоклассным офицером”, при этом порицая его за левые взгляды.

Нетаньяху и Ганц уже формировали чрезвычайное правительство в 2020 году. Оно просуществовало полтора года.

Почему Либерман не попал в новое правительство?

Председатель партии ”Наш дом Израиль” Авигдор Либерман, бывший министр обороны и министр финансов в разных правительствах, а также некогда союзник Нетаньяху, отказался присоединиться к более широкому чрезвычайному правительству, поскольку хотел попасть в военный кабинет.

Я хочу стать частью военного кабинета, чтобы обеспечить победу в самое ближайшее время. У меня нет желания стать ”министром номер 38” в кабинете и служить в качестве прикрытия

- Либерман.

Он придерживается жесткой позиции в отношении ХАМАС и организации ”Исламский джихад” (запрещена в РФ), требуя их полнейшего уничтожения. Вчера Либерман обвинил ООН в лицемерии за ее призывы к восстановлению статус-кво в Секторе Газа и призвал организацию обратить внимание на проблемы Ливии, разрушенной наводнением, Судана, погрязшего в гражданской войне и Сирии, количество ВПЛ в которой больше 7,5 млн. Он также подчеркнул невозможность обеспечения гуманитарной помощи Сектору Газа до тех пор, пока Красный крест не получит доступ к похищенным израильским гражданам.

Что будет с Израилем в ближайшее время?

Чрезвычайное правительство, скорее всего, будет расформировано после окончания конфликта с Палестиной. Поскольку авторитет нынешнего кабинета Нетаньяху значительно пошатнулся после атаки ХАМАС на Израиль, вполне вероятно, что повториться сценарий 1974 года, когда в результате Войны Судного дня премьер-министру Голде Меир пришлось уйти в отставку в связи с критикой ее кабинета из-за того, что он не смог предотвратить нападение Египта и Сирии на Израиль.

Сегодня израильская общественность считает Биньямина Нетаньяху ответственным за провал обороны страны. По данным опроса израильской газеты Maariv, 66% респондентов хотят, чтобы должность премьер-министра занял кто-нибудь другой. Поддержку нынешнему лидеру страны выразил 21% опрошенных.