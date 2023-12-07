Выставка станет опытом музейного прочтения бессмертного литературного произведения — «Хожения за три моря». Экспозицию также дополняет показ советско-индийского фильма 1958 года «Хождение за три моря». На выставке зритель сможет познакомиться с религией, обычаями, нравами, материальной культурой и экономикой стран, которые посетил Афанасий Никитин между 1468 и 1474 годами: это Золотая Орда, Иран, Индия, арабские страны, восточноафриканский берег, Османская империя, Азербайджан и Дагестан. Выставка продлится до 11 февраля 2024. На экспозиции представлено более 100 экспонатов: археологические предметы, русские, иранские и индийские рукописи и миниатюры XV-XVI веков, предметы быта и этнографии народов и стран, которые посетил и описал Никитин.
Выставка «За три моря. Странствия Афанасия Никитина» в Музее Востока
В музее Востока открылась выставка «За три моря. Странствия Афанасия Никитина», посвященная 555-летию с начала путешествия знаменитого тверского купца.
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