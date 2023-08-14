В РГГУ завершил работу "Летний институт"

Опубликовано: 16:40, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

11 августа в Москве в Зале Учёного совета РГГУ состоялось торжественное закрытие историко-просветительского проекта «Летний институт», который был организован по поручению и при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Целью проекта является интеграция учёных и преподавателей из стран СНГ в научно-образовательную среду России, а также формирование постоянно действующей эффективной площадки для взаимодействия исследовательского сообщества по вопросам интеграционных процессов на евразийском пространстве. По итогам прохождения программы участники проекта «Летний институт» получили удостоверения о повышении квалификации в РГГУ, в также сертификаты о прохождении стажировок в вузах-партнерах РГГУ.