Вестник Кавказа

В РГГУ открылся первый молодёжный Форум славянских университетов

4 декабря в Российском государственном университете открылся Первый молодежный форум славянских университетов, приуроченный к Году русского языка как языка межнационального общения в СНГ.

Форум организован при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и при участии Научного совета по комплексным проблемам истории и культуры современной Евразии при Отделении историко-филологических наук Российской академии наук, Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет»,  Государственного образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский университет Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», Государственного образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российско-Армянский (Славянский) университет», Межгосударственного образовательное учреждение высшего образования «Российско-Таджикский Славянский университет».

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1030 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы