В РГГУ открылся первый молодёжный Форум славянских университетов

4 декабря в Российском государственном университете открылся Первый молодежный форум славянских университетов, приуроченный к Году русского языка как языка межнационального общения в СНГ.

Форум организован при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и при участии Научного совета по комплексным проблемам истории и культуры современной Евразии при Отделении историко-филологических наук Российской академии наук, Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет», Государственного образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский университет Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», Государственного образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российско-Армянский (Славянский) университет», Межгосударственного образовательное учреждение высшего образования «Российско-Таджикский Славянский университет».