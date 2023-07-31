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В РГГУ открылся "Летний институт"

31 июля в Москве в Зале Ученого совета РГГУ состоялось торжественное открытие историко-просветительского проекта «Летний институт».

Проект впервые организуется в 2023 году по поручению и при поддержке Министерства науки и высшего образования России для вовлечения исследователей и преподавателей из стран СНГ в научно-образовательную среду России и формирования постоянной площадки взаимодействия. В рамках цикла образовательных и культурно-просветительских мероприятий Летний институт будет способствовать знакомству с новейшими достижениями российской исторической науки, формированию объективного представления о роли России в современных международных отношениях и интеграционных процессах на евразийском пространстве, укреплению чувства сопричастности к общему историко-культурному наследию.

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