В Москве презентовали словарь Василия Абаева на английском языке

В Москве в Центральном Доме Учёных состоялась презентация перевода на английский язык четвёртого тома Историко-этимологического словаря осетинского языка Василия Абаева и его электронной версии. Василий Иванович Абаев - советский и российский учёный-филолог, языковед-иранист, краевед и этимолог.

Автором идеи перевода четырёхтомника и координатором проекта выступил профессор Амирхан Торчинов. Перевод и разработка электронной версии словаря осуществлены группой учёных под руководством заведующего сектором иранских языков Института языкознания РАН Олега Беляева. В презентации приняли участие учёные Института языкознания РАН, Института востоковедения РАН, Института археологии РАН, МГУ им. Ломоносова, Государственного музея Эрмитаж, Музея Востока, Центра междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ, ВНЦ РАН, общественные деятели и деятели культуры. Мероприятие прошло при поддержке Московской осетинской общины, Постпредства Республики Северная Осетия - Алания при Президенте РФ и Посольства Республики Южная Осетия.