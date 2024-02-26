В посольстве Азербайджана в Москве почтили память жертв Ходжалы – азербайджанского города, о котором теперь знают во всем мире.

Трагедия произошла 32 года назад, 26 февраля 1992 года. В ту ночь в Ходжалы от рук армянских националистов и наёмников погибло 613 местных жителей, включая 63 ребёнка и 106 женщин. Из города было изгнано более 5 тысяч человек, ещё 1275 попали в плен, а 150 пропали без вести. В этом году впервые дань памяти жертв трагедии была отдана непосредственно на месте событий – в Ходжалы.

Мероприятие было организовано совместно с московским филиалом Фонда Гейдара Алиева. Дипломаты, политики, общественные деятели и молодежь возложили цветы к баннеру, посвященному жертвам Ходжалинской трагедии, и барельефу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.