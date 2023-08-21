Главная Видео Турция не теряет надежду на зерновую сделку? Опубликовано: 16:03, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK) Вот уже месяц как зерновой сделки нет. Почему Турция не сдается и есть ли будущее у этого проекта ? Читайте нас в Дзен Новости Google News 620 просмотров Видео Новости России Новости Турции Новости политики Новости Экономики Россия и Турция Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом. 16:57, 21 авг На Ставрополье назначили главу Минобразования 16:50, 21 авг Центробанк пошел на повышение доллара 15:59, 21 авг В Карачаево-Черкесии объявлена высокая пожароопасность 15:56, 21 авг Пожар в Бештау: пожарные продолжают спасать гору 15:30, 21 авг Свыше 60 карабахских армян покинули Ханкенди через Лачинский коридор 14:59, 21 авг Краснодар обновил полувековой рекорд суточной температуры 14:54, 21 авг Землетрясение в Армении ощутили и в Азербайджане 14:38, 21 авг Культурный центр полыхает в Стамбуле 14:25, 21 авг Эрдоган захотел увидеться с Путиным «лицом к лицу» 13:55, 21 авг В Турцию придет новая волна аномальной жары Все новости Видео Турция не теряет надежду на зерновую сделку? Кто-то на Кавказе слишком рано решил, что Россия проиграла Западу — Шевченко В РГГУ завершил работу "Летний институт" Ювелирное искусство Бурятии в Музее Востока Рубль готовит новые сюрпизы? «Зерновая сделка»: есть ли у нее будущее?