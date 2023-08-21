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Турция не теряет надежду на зерновую сделку?

Вот уже месяц как зерновой сделки нет.

Почему Турция не сдается и есть ли будущее у этого проекта ?

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Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

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