Шевченко. Саддам Хусейн — Гитлер Ближнего Востока

Почему Саддаму Хусейну удалось возглавить Ирак, каким он был правителем, что послужило причиной падения ближневосточного тирана, почему США свергли своего протеже — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».

Саддам Хусейн — президент Ирака, возглавивший страну в 1979. Через год после получения диктаторских полномочий и ликвидации всех политических противников начал разрушительную войну с Ираном, которая продлилась с 1980 по 1988 гг. Восьмилетняя конфронтация стала самым разрушительным конфликтом после окончания Второй мировой войны. В 1990 Саддам Хусейн инициировал войну в Персидском заливе. Весной 2023 года международная коалиция во главе с США вторглась в Ирак. Хусейн был схвачен и казнен 30 декабря 2006 года.