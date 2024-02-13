Шевченко. Иран и азербайджанцы. В чем суть Исламской Революции. Как Хомейни победил шаха Пехлеви

11 февраля Иран отметил 45 годовщину Исламской революции. В 1979 году аятолла Хомейни свергнул династию Пехлеви и вместе со своими сторонниками кардинально изменил как государственное устройство, так и жизнь простых иранцев.

Как самое либеральное государство Востока превратилось в одно из самых религиозных, почему Исламская Республика Иран продолжает успешно развиваться несмотря на санкционное давление, что послужило причиной падения династии Пехлеви, какое место занимают женщины в иранском обществе обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.