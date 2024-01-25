Шевченко. Франция против Азербайджана, Иран между Россией и Францией, изоляция США, Мировая война

В последнее время Франция все более активно пытается играть на геополитическом поле стран Южного Кавказа. На заседании зимней сессии ПАСЕ отказались утвердить верительную грамоту делегации Азербайджана, после чего делегаты в знак протеста решили прекратить взаимодействие и присутствие в организации.

Члены французского правительства неоднократно выразили поддержку Армении. Заявления президента Эммануэля Макрона давно перестали быть взвешенными и окрашены в антиазербайджанскую риторику. Что побудило Французскую Республику сменить внешнеполитический вектор, почему Макрон все чаще вмешивается в дела Южного Кавказа, какую роль играет армянское лобби во Франции, каким будет будущее Европейского Союза, что ждет Израиль после выборов в США, кто возглавит Турцию после ухода Эрдогана обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».