Россотрудничество: продвижение русской культуры за рубежом

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проектам Россотрудничества по продвижению русской культуры за рубежом и передаче в дар работ российских мастеров.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и глава Фонда поддержки научно-образовательной деятельности "Интер-эссе", академик Российской академии художеств, скульптор Айдын Зейналов подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на продвижение русской культуры за рубежом, изучение и сохранение культурно-исторического наследия русской эмиграции, а также взаимодействие с соотечественниками.