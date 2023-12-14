Путин и Эрдоган против Нетаньяху

Журналист, историк Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко прокомментировали заявления президента России о секторе Газа и сотрудничестве с президентом Турции в решении ближневосточного конфликта. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».
14 декабря президент России в прямом эфире под вел итоги уходящего года и ответил на вопросы представителей СМИ и жителей страны. Владимир Путин в ходе общения с прессой затронул тему палестино-израильского конфликта и его решения. Также глава государства рассказал о роли Реджепа Эрдогана в палестино-израильском урегулировании, а также анонсировал свой визит в Турцию.
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