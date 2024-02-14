Президент Грузии вновь нарушает Конституцию. Помилуют ли Саакашвили?

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политологом Васо Капанадзе новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с политологом из Тбилиси Васо Капанадзе предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, демарши президента Грузии Саломе Зурабишвили и ее возможность помиловать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и предвыборную борьбу перед предстоящими в Грузии парламентскими выборами.