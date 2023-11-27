Вестник Кавказа

Оружие нацистов вновь угрожает всему миру

24 ноября МИД России выступил против привлечения НАТО к подъему затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны.

Откуда в Балтике взялось немецкое оружие, какую угрозу несут захоронения, почему российские дипломаты против привлечения натовских специалистов, как решить проблему обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов, журналист-международник Геннадий Чародеев и вице-адмирал в отставке, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов.

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