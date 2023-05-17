Опубликовано: 16:52, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка: "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство", посвященная столетию государственного и политического деятеля, общенационального лидера Азербайджана.

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка: "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство". На экспозиции представлены произведения азербайджанских мастеров изобразительного искусства ХХ – начала XXI века, а также фотографии, посвященные деятельности и жизненному пути Гейдара Алиева. Выставка организована при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Москве.