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На ВДНХ открылась выставка, посвящённая столетию Гейдара Алиева

В Москве в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка: "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство", посвященная столетию государственного и политического деятеля, общенационального лидера Азербайджана.

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка: "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство". На экспозиции представлены произведения азербайджанских мастеров изобразительного искусства ХХ – начала XXI века, а также фотографии, посвященные деятельности и жизненному пути Гейдара Алиева. Выставка организована при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Москве.

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