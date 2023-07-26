Музей Востока раскрывает тайну кубачинского браслета

Опубликовано: 17:23, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Выставка Манабы Магомедовой, Кадыра Изабакарова и Лейлы Изабакаровой открылась в Москве. В Музее Востока можно посмотреть почти 350 работ знаменитой кубачинской династии Магомедовых-Изабакаровых.

В Государственном музее Востока открылась выставка "Тайна кубачинского браслета", где выставлены работы знаменитой кубачинской династии Магомедовых-Изабакаровых. На экспозиции представлены украшения, созданные Заслуженным художником России Манабой Магомедовой, её мужем Кадыром Изабакаровым и дочерью, Заслуженным художником Дагестана Лейлой Изабакаровой.