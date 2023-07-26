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Музей Востока раскрывает тайну кубачинского браслета

Выставка Манабы Магомедовой, Кадыра Изабакарова и Лейлы Изабакаровой открылась в Москве. В Музее Востока можно посмотреть почти 350 работ знаменитой кубачинской династии Магомедовых-Изабакаровых.

В Государственном музее Востока открылась выставка "Тайна кубачинского браслета", где выставлены работы знаменитой кубачинской династии Магомедовых-Изабакаровых. На экспозиции представлены украшения, созданные Заслуженным художником России Манабой Магомедовой, её мужем Кадыром Изабакаровым и дочерью, Заслуженным художником Дагестана Лейлой Изабакаровой.

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