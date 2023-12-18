Вестник Кавказа

Мой друг — Олег Даль

Журналист и историк Эльмар Гусейнов в рамках передачи «Точка кипения» побеседовал с историком кино, киноведом Александром Ивановым.

Эльмар Гусейнов и Александр Иванов поговорили о популярнейшем советском актёре театра и кино Олеге Дале, о его жизни и творчестве. «Звезда пленительного счастья», «Не может быть!», «приключения принца Флоризеля», «Земля Санникова», «Старая, старая сказка», «Женя, Женечка и «Катюша»» вот малая часть из фильмографии Даля. Эти и другие фильмы полюбились зрителям разных поколений. 

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