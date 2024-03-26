Вестник Кавказа

Максим Шевченко. Теракт в «Крокус Сити Холл». Агаларовы. Организаторы. Причины. Мотивы.

«Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».Участники дискуссии обсуждают текущие проблемы современности через призму истории. 

22 марта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, ставший крупнейшей атакой террористов за последние 20 лет. Радикалы убили 140 человек, десятки жертв находятся в тяжёлом состоянии под медицинским наблюдением, несколько сотен — обратились за врачебной помощью. Кто является организаторами нападения, какие цели преследовали террористы, кто добивается расшатывания обстановки в России, раскачивая межнациональную тему, кто виноват — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

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