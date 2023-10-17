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Максим Шевченко: Президент Азербайджана Ильхам Алиев исполнил главную задачу своей жизни

Теперь, когда на всех ранее оккупированных территориях Азербайджана развевается азербайджанский флаг, все цели, которые ставил перед собой вступая на пост главы государства Ильхам Алиев, выполнены. Об этом он заявил после церемонии подъёма флага в Ханкенди, которая состоялась 15 октября.

Историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко в рамках специального проекта «Точка кипения» обсудили окончательное завершение темы карабахского конфликта, а также поговорили об отношении стран Запада к этому событию в историческом контексте. 

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