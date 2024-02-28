Максим Шевченко о мигрантах в России. Криминал и трудовое рабство

«Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа». Ведущий, историк Эльмар Гусейнов и постоянный гость рубрики, политик Максим Шевченко обсуждают актуальные проблемы через призму истории.
Тема сегодняшнего выпуска — мигранты. С какими проблемами сталкиваются иностранные граждане, приехавшие в Россию за заработком, кому выгоден рост нелегальной миграции, кто стоит за коррумпированными схемами в этой сфере, как это сказывается на российской экономике и кто разжигает ксенофобские настроения в обществе, обсудили Эльмар Гусейнов и Максим Шевченко.