Вестник Кавказа

Максим Шевченко о мигрантах в России. Криминал и трудовое рабство

«Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа». Ведущий, историк Эльмар Гусейнов и постоянный гость рубрики, политик Максим Шевченко обсуждают актуальные проблемы через призму истории.

Тема сегодняшнего выпуска — мигранты. С какими проблемами сталкиваются иностранные граждане, приехавшие в Россию за заработком, кому выгоден рост нелегальной миграции, кто стоит за коррумпированными схемами в этой сфере, как это сказывается на российской экономике и кто разжигает ксенофобские настроения в обществе, обсудили Эльмар Гусейнов и Максим Шевченко.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
925 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Канал &quot;Вестника Кавказа&quot; в YouTube получил больше 2 млн просмотров за месяц

Канал "Вестника Кавказа" в YouTube получил больше 2 млн просмотров за месяц

Шевченко. Иран и азербайджанцы. В чем суть Исламской Революции. Как Хомейни победил шаха Пехлеви

Шевченко. Иран и азербайджанцы. В чем суть Исламской Революции. Как Хомейни победил шаха Пехлеви

Шевченко. Победа Ильхама Алиева. Такер Карлсон. Что думает Си Цзиньпин о лидере Азербайджана

Шевченко. Победа Ильхама Алиева. Такер Карлсон. Что думает Си Цзиньпин о лидере Азербайджана

Шевченко. Франция против Азербайджана, Иран между Россией и Францией, изоляция США, Мировая война

Шевченко. Франция против Азербайджана, Иран между Россией и Францией, изоляция США, Мировая война

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы