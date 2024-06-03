Максим Шевченко. Колонии Франции.Зверства французов во Вьетнаме. Ален Делон — каратель. Борьба канаков

Беспорядки, охватившие в мае Канаки-Новую Каледонию, стали закономерным результатом срыва процесса самоопределения этой заморской территории Франции, лишенной независимости в XIX веке.
Как образовалась колониальная система Франции, почему она распалась, какие зверства творили участники французского сопротивления в Индокитае, о чем не любит говорить Ален Делон, и за что борется Новая Каледония — обсудили историк, журналист Максим Шевченко и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».