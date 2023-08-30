Кирилл Привалов о Франции: От величия де Голля ничего не осталось

Опубликовано: 17:57, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

«Точка кипения» — это специальный проект «Вестника Кавказа», в рамках которого ведущий передачи журналист и историк Эльмар Гусейнов беседует с интересными людьми на актуальные общественно — политические темы, обсуждает международные новости, говорит об историко-философских вопросах.

Гость сегодняшнего выпуска «Точки кипения» — писатель, журналист-международник Кирилл Привалов, человек, долгие годы проработавший во Франции, понимающий процессы, проходящие внутри республики, так и за ее пределами. По мнению приглашенного эксперта, французская республика сейчас переживает непростые времена: правительство страны постепенно утрачивает доверие электората, общество с растерянностью смотрит на внешнюю политику государства, а внутренние проблемы лишь усугубляются.