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#ГЛАВНОЕ: Эрдоган встретился с Путиным - «зерновой сделки» пока не будет

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой 13-го выпуска программы стал визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи и его встреча с Президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи двух лидеров стало известно об обсуждении строительства новой АЭС в Турции, «зерновой сделке», а также готовности Анкары взять на себя посредничество по украинскому вопросу. Российский лидер в свою очередь отметил, что Запад обманывал Москву по поводу гуманитарного характера «Зерновой сделки» и о готовности России реанимировать договор, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. 

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