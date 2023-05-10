Гейдар Алиев «без галстука». Интервью с Еленой Зайцевой

Опубликовано: 9:00, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

10 мая исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана.

Ирина Зайцева - одна из самых популярных тележурналисток России, бессменная ведущая телепрограммы «Герой дня без галстука» на канале НТВ. Автор эксклюзивных интервью с известными политиками и лидерами общественного мнения. Уникальность проекта заключалась в том, что ведущая никогда не встречалась со своими героями заранее и ничего не обсуждала с ними при выключенной камере. Для ТВ конца 90-х годов это был по настоящему прорывной проект. За короткий срок года Ирина Зайцева сумела снять «без галстука» практически всех ключевых российских политиков, лидеров стран СНГ, деятелей культуры и спорта, среди них - президент Азербайджана Гейдар Алиев. Сегодня эти кадры уникальный видео документ прказывающий Гейдара Алиевича в неформальной домашней обстановке.