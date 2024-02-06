Эльчин Азизов. Из КВН в Большой Театр. Звезды Кавказа. Президентские выборы в Азербайджане.

Эльчин Азизов — первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. Известность к Азизову пришла за долго до того, как он посвятил себя классической музыке. До 2001 он был постоянным участником команды КВН «Парни из Баку». Азербайджанец с удивительной судьбой пришел в студию «Вестника Кавказа» и принял участие в специальном проекте «Точка кипения».

Эльчин Азизов рассказал Эльмар Гусейнову о том, что заставило его кардинально изменить свою жизнь, чему его научила «школа» КВН, какие готовятся творческие проекты, и кто его поддерживает больше всего. Также участники беседы обсудили предстоящие президентские выборы в Азербайджане.