Вестник Кавказа
Эсклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Эльчин Азизов. Из КВН в Большой Театр. Звезды Кавказа. Президентские выборы в Азербайджане.

Эльчин Азизов — первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. Известность к Азизову пришла за долго до того, как он посвятил себя классической музыке. До 2001 он был постоянным участником команды КВН «Парни из Баку». Азербайджанец  с удивительной судьбой пришел в студию «Вестника Кавказа» и принял участие в специальном проекте «Точка кипения». 

Эльчин Азизов рассказал Эльмар Гусейнову о том, что заставило его кардинально изменить свою жизнь, чему его научила «школа» КВН, какие готовятся творческие проекты, и кто его поддерживает больше всего. Также участники беседы обсудили предстоящие президентские выборы в Азербайджане. 

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