Вестник Кавказа — Видео Джо Байден - сумасшедший старик? Опубликовано: 20:57, 24 фев 2024 (UTC+3 MSK) Опасения по поводу здоровья американского президента Джо Байдена активно обсуждаются в медиа и соцсетях. Насколько все плохо на самом деле? Читайте нас в Дзен Новости Telegram 1650 просмотров Видео Новости мира Новости России Общество Новости политики Джо Байден Алексей Наумов США Подписывайтесь на наш Телеграм-канал ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ Джо Байден - сумасшедший старик? | Алексей Наумов. Разбор Правительству США предрекли шатдаун Что Путин передал Байдену через Карлсона? Яков Кедми. Зачем США сдерживают Израиль от ударов по Ирану реклама