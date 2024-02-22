Вестник Кавказа

Джо Байден - сумасшедший старик?

Опасения по поводу здоровья американского президента Джо Байдена активно обсуждаются в медиа и соцсетях.

Насколько все плохо на самом деле?

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