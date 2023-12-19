Джаз-мугам прозвучал в Зарядье

В Москве в концертном зале «Зарядье» состоялся концерт «К востоку от рая III». Пианист и музыковед Риад Маммадов представил российской публике программу, соединяющую современную музыку, джаз и мугам.
Пианист Риад Маммадов в своей творческой деятельности сочетает разные жанры и музыкальные направления. Он, оставаясь академическим исполнителем, развивает в России и мире направления мугам и джаз-мугам. На концерте Риад Маммадов выступил с командой академических и народных музыкантов. Это три приглашённых ханенде-солиста из Баку: тарист Алиага Садиев, ханенде-певец Тейюб Асланов и исполнитель на нагаре Кямран Кяримов. Вместе с ними выступали музыкант Сергей Корчагин (контрабас и бас-гитара) и Артём Юрлов (ударные).
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