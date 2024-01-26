Дорожная карта России и Азербайджана. Баку вышел из ПАСЕ

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политологом Тофиком Аббасовым основные новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
Политолог Тофик Аббасов на прямой связи из Баку и телерадиоведущий Гия Саралидзе в студии «Вестника Кавказа» в Москве выразили свои мнения о значении подписанной «дорожной карты» между вице-премьерами России и Азербайджана и о развитии отношений между двумя странами, а также о причинах приостановки участия Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы.