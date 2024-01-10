Чингиз Гусейнов. Писатель. Переводчик. Храбрый интеллектуал

10 января похоронили писателя Чингиза Гусейнова. Последние годы он жил в Иерусалиме, там и умер вчера на девяноста пятом году жизни. Писатель, литературовед, переводчик Чингиз Гусейнов создал на азербайджанском и русском языках более 20 ромaнов.

Журналист, историк Эльмар Гусейнов и друг писателя, историк Эльдар Аббасов поговорили о творчестве Чингиза Гасановича, его архиве, рассказали об отношении автора к религии, вспомнили яркие эпизоды из его жизни. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».