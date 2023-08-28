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БРИКС мирит Индию и Китай

БРИКС - не только площадка для многосторонних договоренностей и встреч.

Формат способствует налаживанию связей и между отдельными игроками.

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Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

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