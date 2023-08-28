Главная Видео БРИКС мирит Индию и Китай Опубликовано: 16:08, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK) БРИКС - не только площадка для многосторонних договоренностей и встреч. Формат способствует налаживанию связей и между отдельными игроками. Читайте нас в Дзен Новости Google News 635 просмотров Видео Новости мира Новости политики Новости Экономики Китай БРИКС Индия Аруначал-Прадеш Камран Гасанов Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом. 16:53, 28 авг СМИ назвали дату визита Эрдогана в Москву 16:51, 28 авг Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о чрезвычайной пожароопасности 16:45, 28 авг 1 сентября в Москве будет жарким 16:19, 28 авг Отравленной шаурмой торговали на севере Москвы 16:08, 28 авг Азербайджан и Беларусь заменили россиянам Европу 15:53, 28 авг Парламент Грузии откроет осеннюю сессию на следующей неделе 15:41, 28 авг Европа заинтересована в газе из Турции 15:30, 28 авг Специалисты разработали концепцию развития городов Кавминвод 15:22, 28 авг Семеро в больнице: Mercedes врезался в остановку в Алматы 14:33, 28 авг Туристка из России пропала в Хургаде во время дайвинга Все новости Видео БРИКС мирит Индию и Китай Очередной крах Запада: БРИКС расширяется Макрону дали еще одну пощечину в Африке Максим Шевченко: Великие державы вступили в битву за Южный Кавказ ГЛАВНОЕ: саммит БРИКС проходит в ЮАР Турция не теряет надежду на зерновую сделку?