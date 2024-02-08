Азербайджан. Выборы Президента 2024

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политологом Эльчином Алиоглу новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
Политолог Эльчин Алиоглу на прямой связи из Баку и телерадиоведущий Гия Саралидзе в студии «Вестника Кавказа» в Москве поделились мнениями о прошедших в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборах, об их итогах, о голосовании на освобождённых территориях и в посольстве Азербайджана в Москве, а также о том, какое мнение о выборах сложилось у международных наблюдателей.