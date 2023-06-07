Абу аль-Джазари – тюркский да Винчи

Опубликовано: 16:42, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Кто и когда догадался использовать коленчатый вал в машине и додумался до статической балансировки колес? Кто понял, как ламинировать древесину и использовать бумажные модели для создания разных конструкций? Все эти открытия были сделаны много веков назад одним человеком, о котором пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Это была эпоха Артукидов – тюркской династии, правившей в XII - XV веках в Восточной Анатолии, Северной Сирии и Северном Ираке. Арабский да Винчи был потомственным механиком. Его отец работал в резиденции Артукидов. Аль-Джазари обучался в медресе, где получил обширные знания по физике, математике, астрономии. Свободно владел латинским, арабским, персидским и турецким языками.