Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о сильных осадках в течение трех дней

Опубликовано: 15:29, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР в течение нескольких дней ожидаются ливень с грозой, град и ветер. Экстренное предупреждение будет действовать с 12 по 14 мая.

В Карачаево-Черкесии в течение трех дней будет действовать экстренное предупреждение из-за неблагоприятной погоды, информирует Главное управление МЧС России по региону.

В ведомстве рассказали, что с сегодняшнего дня и по воскресенье в КЧР ожидается ливень с грозой и град. Порывы ветра местами будут достигать 23 метров в секунду.

В МЧС обращают внимание на то, что из-за этого уровень воды в реках может превысить неблагоприятные отметки, а в горных районах увеличивается риск схода небольших селевых потоков.

Непогода может привести к повреждению дамб, подтоплению низменностей, увеличению количества аварий, гибели сельхозкультур и многому другому, уточнили в ведомстве.