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Житель Железноводска оставил без газа весь город и близлежащие поселки

Житель Железноводска оставил без газа весь город и близлежащие поселки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несогласованные действия жителя Железноводска привели к тому, что в городе и близлежащих поселках пропал газ. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В Железноводске и близлежащих поселках пропал газ после несогласованных действий одного из жителей города. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

"Житель Железноводска без согласования проведения работ порвал газовую трубу. В итоге мы сейчас перекрываем улицу Ленина, как для машин, так и для пешеходов, для проведения работ, большая утечка газа"

 – Евгений Бакулин

Газа нет во всем городе, а также в близлежащих поселках. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

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