Житель Железноводска оставил без газа весь город и близлежащие поселки

Опубликовано: 17:44, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несогласованные действия жителя Железноводска привели к тому, что в городе и близлежащих поселках пропал газ. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В Железноводске и близлежащих поселках пропал газ после несогласованных действий одного из жителей города. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

"Житель Железноводска без согласования проведения работ порвал газовую трубу. В итоге мы сейчас перекрываем улицу Ленина, как для машин, так и для пешеходов, для проведения работ, большая утечка газа"

– Евгений Бакулин

Газа нет во всем городе, а также в близлежащих поселках. В настоящее время ведутся восстановительные работы.