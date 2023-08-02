Житель Железноводска оставил без газа весь город и близлежащие поселки

Несогласованные действия жителя Железноводска привели к тому, что в городе и близлежащих поселках пропал газ. В настоящее время ведутся восстановительные работы.
В Железноводске и близлежащих поселках пропал газ после несогласованных действий одного из жителей города. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.
"Житель Железноводска без согласования проведения работ порвал газовую трубу. В итоге мы сейчас перекрываем улицу Ленина, как для машин, так и для пешеходов, для проведения работ, большая утечка газа"
– Евгений Бакулин
Газа нет во всем городе, а также в близлежащих поселках. В настоящее время ведутся восстановительные работы.