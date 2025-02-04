Вестник Кавказа

Житель Ставрополья стал жертвой огня

Житель Ставрополья стал жертвой огня
© Фото: пресс-служба МЧС Ставропольского края
В частном доме в Ставропольском крае вспыхнул пожар. В результате погиб один человек. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

В одном из частных домов в населенном пункте Левокумка Ставропольского края вспыхнуло возгорание, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Дом загорелся в ночь на 10 февраля. Спасатели прибыли к месту происшествия после того, как прохожий заметил огонь.

Отмечается, что в результате пожара погиб 34-летний мужчина, тело которого было обнаружено во время ликвидации огня на площади 48 кв м.

В ведомстве добавили, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Для установления всех точных обстоятельств назначена пожарно-техническая экспертиза.

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