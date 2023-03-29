Вестник Кавказа

Землетрясение произошло на востоке Турции

Землетрясение произошло на востоке Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки были зарегистрированы сегодня в одной из восточных провинций Турции. Разрушений природный катаклизм не вызвал.

Восточную Турцию сегодня потрясло землетрясение, сообщило турецкое Агентство по ЧС.

Магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в провинции Элязыг, достигла 4,2. Глубина залегания очага – более девяти километров.

По данным ведомства, землетрясение не причинило никакого ущерба.

Несколько дней назад стало известно, что в Стамбуле будут строиться специальные дома, обладающий высокой сейсмической устойчивостью. В общей сложности будет возведен миллион таких зданий. Туда будут постепенно переселять жителей наиболее неустойчивых домов.

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