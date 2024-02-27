Землетрясение произошло на северо-западе Турции – погиб человек

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня в Турции в провинции Чанаккале. Землетрясение ощущалось и в Стамбуле. Еще в одном иле во время природного катаклизма погиб человек.

Серьезное землетрясение случилось сегодня вечером в северо-западных провинциях Турции, рассказали в AFAD.

По данным чрезвычайного ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в городе Енидже провинции Чанаккале. Их магнитуда достигла 4,9. Глубина залегания эпицентра составила почти 10,5 км.

Землетрясение ощущалось и в других турецких провинциях. Толчки почувствовали жители нескольких районов Стамбула. А в Бурсе человек во время ЧП выпрыгнул из окна со второго этажа. Как рассказал глава Минздрава Фахреттин Коджа, он получил серьезные травмы. Раненого госпитализировали, но медики не смогли ему помочь, и он умер в больнице.