Здание спортшколы в Агвали обгорело на новогодних праздниках

Новогодние праздники не обошлись без аварий в Цмуданиском районе Дагестана – в местном селе Агвали загорелась крыша спортзала спортивной школы. Благодаря оперативным действиям пожарников крышу удалось потушить в кратчайшие сроки.

Как рассказали в МЧС РФ, на четвертый день новогодних праздников в дагестанском селе Агвали (Цумадинский район) загорелся спортзал местной спортивной школы. Пожар возник на крыше одноэтажного здания, и к моменту прибытия на место пожарников вся крыша была охвачена огнем.

"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Дагестане. В селе Агвали Цумадинского района горит спортивный зал. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания"

– МЧС России

По счастью, поскольку пожар оказался несложным, а погода не способствовала распространению огня (в Агвали сегодня было -6 днем), огонь удалось быстро усмирить. Инцидент прошел без пострадавших среди посетителей спортзала и пожарников.

Теперь спортивную школу в Агвали ждет ведомственная проверка с целью установления причин и недопущения повторения в дальнейшем возгораний.