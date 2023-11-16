Здание спортшколы в Агвали обгорело на новогодних праздниках

Как рассказали в МЧС РФ, на четвертый день новогодних праздников в дагестанском селе Агвали (Цумадинский район) загорелся спортзал местной спортивной школы. Пожар возник на крыше одноэтажного здания, и к моменту прибытия на место пожарников вся крыша была охвачена огнем.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Дагестане. В селе Агвали Цумадинского района горит спортивный зал. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания"
– МЧС России
По счастью, поскольку пожар оказался несложным, а погода не способствовала распространению огня (в Агвали сегодня было -6 днем), огонь удалось быстро усмирить. Инцидент прошел без пострадавших среди посетителей спортзала и пожарников.
Теперь спортивную школу в Агвали ждет ведомственная проверка с целью установления причин и недопущения повторения в дальнейшем возгораний.