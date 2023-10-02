Опубликовано: 10:50, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: акимат Кызылординской области

Компания "Абай Даулет" начала производство нового вида продукции. Теперь товарищество выпускает и картофель фри, а точнее его замороженный полуфабрикат.

Известное ТОО "Абай Даулет" запустило переработку картофеля: перечень выпускаемой продукции пополнился замороженной картошкой фри. Соответствующий цех открыли в Кызылорде, рассказали в областном акимате.

"В новом цеху при полной загрузке будет производиться 300 кг продукции в час"

– ведомство

Благодаря запуску нового производства, было открыто 18 рабочих мест.

Что еще производит компания?

Отметим, ТОО "Абай Даулет" работает по множеству направлений. Компания производит рис, занимается животноводством и овощеводством. Она поставляет Кызылординской области и другим регионам Казахстана овощи, шубат (напиток из кобыльего молока), экзотические яйца – страусиные и перепелиные – и многое другое.