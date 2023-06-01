Возросло число пострадавших в Кабардино-Балкарии 

Выросло число пострадавших в аварии в КБР. По последним данным погибли два и пострадали 13 человек.
Выросло число пострадавших в аварии в КБР. По последним данным погибли два и пострадали 13 человек.
Тринадцать человек пострадали в результате автоаварии с участием пассажирской "Газели" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.
Ранее сообщалось, что накануне на трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус в Эльбрусском районе произошло столкновение легковой BMW и пассажирский микроавтобус "Газель". В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки.