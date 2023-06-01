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Возросло число пострадавших в Кабардино-Балкарии 

Возросло число пострадавших в Кабардино-Балкарии 
Выросло число пострадавших в аварии в КБР. По последним данным погибли два и пострадали 13 человек.

Выросло число пострадавших в аварии в КБР. По последним данным погибли два и пострадали 13 человек.

Тринадцать человек пострадали в результате автоаварии с участием пассажирской "Газели" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.

Ранее сообщалось, что накануне на трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус в Эльбрусском районе произошло столкновение легковой BMW и пассажирский микроавтобус "Газель". В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки.

В ДТП маршрутки и иномарки в Кабардино-Балкарии пострадало более 10 человек

В ДТП маршрутки и иномарки в Кабардино-Балкарии пострадало более 10 человек

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