Возросло число пострадавших в Кабардино-Балкарии 

Опубликовано: 10:02, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Выросло число пострадавших в аварии в КБР. По последним данным погибли два и пострадали 13 человек.

Выросло число пострадавших в аварии в КБР. По последним данным погибли два и пострадали 13 человек.

Тринадцать человек пострадали в результате автоаварии с участием пассажирской "Газели" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.

Ранее сообщалось, что накануне на трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус в Эльбрусском районе произошло столкновение легковой BMW и пассажирский микроавтобус "Газель". В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки.