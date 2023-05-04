ВОЗ в течение двух лет разберется с коронавирусом

Опубликовано: 8:57, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Всемирная организация здравоохранения разработала и опубликовала нацеленный на прекращение чрезвычайной фазы ковида двухлетний план, который позволит уменьшить циркуляцию заболевания и расширить его диагностику и лечение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала двухлетнюю программу, нацеленную на прекращение во всех странах чрезвычайной фазы пандемии COVID-19 и оказание им помощи в интегрировании антиковидных мер.

Так, акцент в программе будет на изучении постковидного синдрома, или длительного ковида, от которого страдает около 6% заразившихся коронавирусом.

"Основная цель программы на период с апреля 2023 года по апрель 2025-го состоит в том, чтобы положить конец чрезвычайной фазе пандемии COVID-19 во всех странах и перейти от реагирования на экстренные ситуации к устойчивому комплексному управлению ситуацией с COVID-19 в рамках более широких программ профилактики и контроля заболеваний", - говорится в документе, передает ТАСС.

По-прежнему актуальными остаются обе задачи, отраженные в предыдущем плане - уменьшение циркуляции коронавируса и расширение его диагностики и лечения с целью снижения смертности, заболеваемости и долгосрочных последствий болезни, пояснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Новая стратегия ВОЗ добавляет третью: поддерживать страны при переходе от экстренного реагирования к долгосрочной устойчивой профилактике.

Гендиректор отметил, что сейчас в большинстве стран жизнь вернулась в нормальное русло, однако миллионы людей "продолжают заражаться или повторно заражаться SARS-CoV-2", добавил глава ВОЗ.

Напомним, с начала пандемии в мире было зарегистрировано 765 222 932 случая заражения коронавирусом, умерли от болезни 6 921 614 человек.