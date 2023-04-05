Водителей в Алматы "приструнят" видеокамерами

В Алматы стартует новый пилотный проект, призванный дисциплинировать водителей мегаполиса – он предполагает видеофиксацию нарушений при проезде пешеходных переходов.

В крупнейшем казахстанском мегаполисе Алматы в пилотном режиме заработала система "Сергек", которая будет фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах, сообщает Polisia.kz.

"Как показывает анализ, за 11 месяцев текущего года под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 - на пешеходных переходах. Повышение водительской дисциплины благоприятно сказывается на снижении числа ДТП со смертельным исходом"

- представитель Комитета административной полиции МВД страны Актоты Боранова

"Умные" видеокамеры будут работать в строгом соответствии с КоАП – так, если автомобиль проехал после того, как пешеход перешел его полосу движения, нарушением ПДД это считаться не будет. Но вот если водитель не уступил дорогу пешеходу, он получит внушительный штраф. Административным правонарушением будет считаться и то, если пешеход и движущийся автомобиль находятся в одной полосе движения.

"Наша интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности создана для того, чтобы не просто фиксировать нарушения ПДД, а видеть потенциально опасных водителей, предотвращая дорожно-транспортные происшествия"

- разработчики системы "Сергек"

Интеллектуальная система будет фиксировать и непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажира на переднем сиденье, добавили в полиции.