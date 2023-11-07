Владимир Путин поздравил ас-Сиси с новым президентским сроком

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму действующему президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, в которой поздравил египетского коллегу с переизбранием на высокий пост, сообщает официальный сайт Кремля.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента. Убедительная победа на выборах стала наглядным свидетельством широкого признания ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом. Трудно переоценить ваш личный вклад в построение и упрочение российско-египетского стратегического партнёрства. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению конструктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках БРИКС"
- Владимир Путин
Также российский лидер пожелал египетскому коллеге новых успехов на посту главы государства, крепкого здоровья и благополучия.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", выборы главы государства в Египте выиграл действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси, за то, чтобы он продолжил руководить страной, отдали голоса 89,6% голосовавших.