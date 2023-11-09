Владимир Путин подводит итоги года

Владимир Путин проводит совместную с пресс-конференцией прямую линию. Программа называется "Итоги года с Владимиром Путиным". Глава государства ответит на вопросы СМИ и жителей России.

Президент России Владимир Путин проводит прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. В прямом эфире глава государства подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов, общественных деятелей, блогеров и жителей России.

В этом году прямую линию было решено объединить с большой пресс-конференцией, а программа будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным». Как сообщили организаторы, президенту поступило уже свыше 1,5 млн вопросов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему было решено объединить прямую линию и пресс-конференцию. По его словам, так было сделано ради подведения итогов сразу по всем направлениям.

В начале пресс-конференции российский лидер отметил, что у экономики страны достаточный запас прочности, чтобы не просто выдерживать давление, но и идти вперед.

«У этой прочности есть несколько составляющих. Прежде всего это высокая консолидация российского общества, во-вторых, устойчивость финансовой системы страны, в-третьих – возрастание возможностей нашей силовой составляющей»

- Владимир Путин

По словам президента, рост ВВП по концу года – 3,5%. «Это значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед. К сожалению, подросла инфляция – к 8%, возможно поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры ЦБ и правительства», - подчеркнул Путин.

Далее он рассказал о росте промышленного производства. Президент заявил, что особенно радуют показатели в обрабатывающей промышленности – 7,5%.

«10% - рост инвестиций в основной капитал. То есть рост в промышленности у нас очевидный, и гарантировано устойчивое развитие на среднесрочную перспективу»

- Владимир Путин

Президент сообщил, что прибыль предприятий составила +24%, а банков – свыше 3 трлн рублей. По его словам, для людей, хранящих деньги в банках, устойчивость банковской системы – приятная новость.

Он также анонсировал рост заработных плат на 8% за вычетом инфляции, при этом реальные располагаемые доходы населения подросли на 5%. Путин сказал, что уровень безработицы составил 2,9%, чего никогда не было в истории России. Кроме того, он гарантировал повышение МРОТ на 18%.

«Государственный долг сокращается – с $46 млрд до 32 млрд. Наши компании также исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных банках – до $297 млрд»

- Владимир Путин

Путин добавил, что рост продолжительности жизни в 2023 году составит 74 года.